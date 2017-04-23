Матч завершен
Бернли
Бернли
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 21
Руни 39
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
23 апр. 2017, 16:15 МСК
23.04.2017, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
45
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
62
10
Барнс
Эшли Барнс
75
7
Грэй
Андре Грэй
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
16
Дефур
Стивен Дефур
18
Вествуд
Эшли Вествуд
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
32
Агьей
Даниэл Агьей
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
6
Погба
Поль Погба
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
10
Руни
Уэйн Руни
39'
39'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
21'
21'
80
14
Лингард
Джесси Лингард
70
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
23
Шоу
Люк Шоу
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
16
Кэррик
Майкл Кэррик
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд