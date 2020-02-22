Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Выдра 53
Родригес 61
Макнил 87
3:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
22 февр. 2020, 18:00 МСК
22.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
87'
87'
90
19
Родригес
Джей Родригес
61'
61'
90
27
Выдра
Матей Выдра
53'
53'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке