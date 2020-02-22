Матч завершен
Бернли
Бернли
Выдра 53
Родригес 61
Макнил 87
3:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
22 февр. 2020, 18:00 МСК
22.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
87'
87'
90
19
Родригес
Джей Родригес
61'
61'
90
27
Выдра
Матей Выдра
53'
53'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке