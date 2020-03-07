Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 13
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 50
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 20:30 МСК
7.03.2020, 20:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
19
Родригес
Джей Родригес
68
11
Вуд
Крис Вуд
13'
13'
90
24
Корк
Джек Корк
90
6
Ми
Бен Ми
90
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
89
29
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
31
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
3
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
12
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
11
Ламела
Эрик Ламела
78
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
50'
50'
90
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
46
52
Скипп
Оливер Скипп
46
39
Танганга
Джафет Танганга
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
24
Орье
Серж Орье
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
27
Моура
Лукас Моура