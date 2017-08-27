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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 49
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 90
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2017, 18:00 МСК
27.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
70
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
88
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
49'
49'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
46
Окли-Бут
Ташан Окли-Бут
9
Янссен
Венсан Янссен
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
16
Дефур
Стивен Дефур
81
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
57
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
57
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
11
Вуд
Крис Вуд
90'
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг