Матч завершен
Бернли
Бернли
Эллиотт 42
Корк 54
Патерсон 71
Томпсон 88
4:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Бэйл 3
Модрич 33
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Корк
Джек Корк
54'
54'
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
71'
71'
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
42'
42'
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
79
0
Флетчер
Стивен Флетчер
86
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Джордан
Стефан Джордан
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Томпсон
Стивен Томпсон
88'
0
Блэйк
Робби Блэйк
Тоттенхэм
мин
0
Олнвик
Бэн Олнвик
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Модрич
Лука Модрич
33'
33'
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
3'
3'
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
64
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
85
0
Дефо
Джермейн Дефо
63
Запасные
0
Уокер
Джимми Уокер
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен