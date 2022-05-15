Тоттенхэм - Бернли: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Бернли: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4
Бернли
0
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Бернли
0
Тоттенхэм
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Бернли
1
Тоттенхэм
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
5
Бернли
0
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:30
Бернли
2 : 1
Тоттенхэм
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:30
Бернли
2
Тоттенхэм
1
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Бернли
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Бернли
0
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
Бернли
0 : 3
Тоттенхэм
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
Бернли
0
Тоттенхэм
3
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Бернли
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
1
Бернли
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Бернли
0 : 2
Тоттенхэм
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Бернли
0
Тоттенхэм
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Бернли
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Бернли
0
Тоттенхэм
0
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:00
Тоттенхэм
4 : 2
Бернли
14.01.2015 14 янв. 2015 ср 23:00
Тоттенхэм
4
Бернли
2
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Бернли
1
Тоттенхэм
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2
Бернли
1
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Бернли
4 : 2
Тоттенхэм
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Бернли
4
Тоттенхэм
2
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
5
Бернли
0

Новости

Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
# Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25