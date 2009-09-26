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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кин 20
Дженас 35
Кин 74
Кин 77
Кин 87
5:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 17:00 МСК
26.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
85
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
35'
35'
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
57
0
Кин
Робби Кин
74'
77'
87'
20'
74', 77', 87'
20'
90
Запасные
0
Гомес
Эурелью Гомес
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Крауч
Питер Крауч
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
64
0
Блэйк
Робби Блэйк
83
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон