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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 4
Моура 9
Сон 32
Кейн 54
Сиссоко 74
5:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
7 дек. 2019, 18:00 МСК
7.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
74'
74'
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
32'
32'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
4'
54'
4', 54'
90
27
Моура
Лукас Моура
9'
9'
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
3
Роуз
Дэнни Роуз
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
Бернли
мин
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
27
Выдра
Матей Выдра