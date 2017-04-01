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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дайер 66
Сон 77
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
78
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
74
10
Барнс
Эшли Барнс
90
7
Грэй
Андре Грэй
56
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
16
Дефур
Стивен Дефур
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
12
Брэди
Робби Брэди
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
44
15
Дайер
Эрик Дайер
66'
66'
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
45
20
Алли
Деле Алли
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
9
Янссен
Венсан Янссен
73
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
7
Сон
Хын-Мин Сон
77'