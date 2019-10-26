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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Родригес 86
Макнил 89
2:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Пулишич 21
Пулишич 45
Пулишич 56
Виллиан 58
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
26 окт. 2019, 19:30 МСК
26.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
19
Родригес
Джей Родригес
86'
86'
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
84
10
Барнс
Эшли Барнс
63
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
89'
89'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
58'
58'
72
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
63
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
21'
45'
56'
21', 45', 56'
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
70
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
44
Гехи
Марк Гехи
11
Педро
Педро
24
Джеймс
Рис Джеймс
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи