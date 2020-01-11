Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 27
Абрахам 38
Хадсон-Одои 49
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 18:00 МСК
11.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
27'
27'
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
49'
49'
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
38'
38'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
15
Зума
Курт Зума
33
Эмерсон
Эмерсон
29
Томори
Фикайо Томори
11
Педро
Педро
17
Ковачич
Матео Ковачич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
14
Гибсон
Бен Гибсон
27
Выдра
Матей Выдра