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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 69
Луис 88
2:3
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 24
Уорд 39
Воукс 43
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
12 авг. 2017, 17:00 МСК
12.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
30
Луис
Давид Луис
88'
88'
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
38
Бога
Жереми Бога
18
7
Канте
Н'Голо Канте
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
59
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
31
Томори
Фикайо Томори
16
Кенеди
Роберт Кенеди
17
Мусонда
Шарли Мусонда
36
Скотт
Кайл Скотт
9
Мората
Альваро Мората
69'
Бернли
мин
12
Брэди
Робби Брэди
90
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
39'
39'
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
16
Дефур
Стивен Дефур
75
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
75
9
Воукс
Сэм Воукс
24'
43'
24', 43'
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг