Бернли - Челси: 05 марта 2022 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
-:-

Бернли - Челси: 05 марта 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
5 марта 2022, 18:00 МСК
5.03.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2
Бернли
0
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:00
Бернли
0 : 3
Челси
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:00
Бернли
0
Челси
3
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Челси
3
Бернли
0
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Бернли
2
Челси
4
22.04.2019 22 апр. 2019 пн 22:00
Челси
2 : 2
Бернли
22.04.2019 22 апр. 2019 пн 22:00
Челси
2
Бернли
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Бернли
0 : 4
Челси
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Бернли
0
Челси
4
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 21:45
Бернли
1 : 2
Челси
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 21:45
Бернли
1
Челси
2
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
Челси
2 : 3
Бернли
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
Челси
2
Бернли
3
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 16:30
Бернли
1 : 1
Челси
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 16:30
Бернли
1
Челси
1
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
Челси
3 : 0
Бернли
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
Челси
3
Бернли
0
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Челси
1
Бернли
1
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 22:00
Бернли
1 : 3
Челси
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 22:00
Бернли
1
Челси
3
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Бернли
1
Челси
2
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 14:45
Челси
3 : 0
Бернли
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 14:45
Челси
3
Бернли
0

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