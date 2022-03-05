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Бернли VS Челси
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Бернли - Челси: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Челси: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
5 марта 2022, 18:00 МСК
5.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2
Бернли
0
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:00
Бернли
0 : 3
Челси
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:00
Бернли
0
Челси
3
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3
Бернли
0
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2
Челси
4
22.04.2019
22 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2 : 2
Бернли
22.04.2019
22 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2
Бернли
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Бернли
0 : 4
Челси
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Бернли
0
Челси
4
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
21:45
Бернли
1 : 2
Челси
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
21:45
Бернли
1
Челси
2
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Челси
2 : 3
Бернли
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Челси
2
Бернли
3
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
Бернли
1 : 1
Челси
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
Бернли
1
Челси
1
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Челси
3 : 0
Бернли
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Челси
3
Бернли
0
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Челси
1
Бернли
1
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
22:00
Бернли
1 : 3
Челси
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
22:00
Бернли
1
Челси
3
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1
Челси
2
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
Челси
3 : 0
Бернли
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
Челси
3
Бернли
0
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28