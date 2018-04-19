Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 64
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Лонг 20
Мозес 69
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
19 апр. 2018, 21:45 МСК
19.04.2018, 21:45 МСК
четверг
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
20'
20'
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
64'
64'
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
11
Педро
Педро
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
69'
69'
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
10
Азар
Эден Азар
8
Баркли
Росс Баркли
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста