Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 56
Вествуд 79
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 33
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
19 янв. 2020, 17:00 МСК
19.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
79'
79'
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
56'
56'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
24
Менди
Нампалис Менди
90
26
Прат
Деннис Прат
74
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
15
Барнс
Харви Барнс
33'
33'
90
9
Варди
Джейми Варди
90
17
Перес
Айосе Перес
74
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо