Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 45
Тилеманс 74
2:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 26
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
74'
74'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
9
Варди
Джейми Варди
45'
45'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
26'
26'
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
14
Гибсон
Бен Гибсон
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра