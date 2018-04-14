Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 6
Лонг 9
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 72
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 17:00 МСК
14.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
9'
9'
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
11
Вуд
Крис Вуд
6'
6'
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
14
Силва
Адриен Силва
90
7
Грей
Демарай Грей
90
38
Чодури
Хамза Чодури
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
72'
72'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо