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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 45
Шлупп 78
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
30 нояб. 2019, 18:00 МСК
30.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
Кристал Пэлас
мин
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
6
Данн
Скотт Данн
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
45'
45'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
12
Сахо
Мамаду Сахо
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
78'
23
Камараса
Виктор Камараса
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке