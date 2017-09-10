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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 3
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2017, 15:30 МСК
10.09.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
11
Вуд
Крис Вуд
3'
3'
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
26
Бардсли
Филлип Бардсли
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
25
Кайкай
Салли Кайкай