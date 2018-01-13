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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Сако 21
1:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
13 янв. 2018, 18:00 МСК
13.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
26
Сако
Бакари Сако
21'
21'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
7
Кабай
Йоан Кабай
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
25
Кайкай
Салли Кайкай
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
18
Вествуд
Эшли Вествуд
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
21
Уэллс
Нахки Уэллс