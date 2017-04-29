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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 8
Грэй 85
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
29 апр. 2017, 19:30 МСК
29.04.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
71
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
71
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
8
Реми
Лоик Реми
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
5
Кин
Майкл Кин
90
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
23
Уорд
Стивен Уорд
45
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
10
Барнс
Эшли Барнс
8'
8'
79
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
16
Дефур
Стивен Дефур
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
28
Лонг
Крис Лонг
7
Грэй
Андре Грэй
85'