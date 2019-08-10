Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 63
Барнс 70
Гудмундссон 75
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
75'
75'
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
70'
63'
70', 63'
84
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
84
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
19
Родригес
Джей Родригес
Саутгемптон
мин
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
73
9
Ингс
Дэнни Ингс
66
10
Адамс
Чарли Адамс
73
28
Ганн
Ангус Ганн
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
12
Дженепо
Мусса Дженепо
20
Обафеми
Майкл Обафеми