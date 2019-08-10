Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 63
Барнс 70
Гудмундссон 75
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
75'
75'
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
70'
63'
70', 63'
84
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
84
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
19
Родригес
Джей Родригес
Саутгемптон
мин
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
73
9
Ингс
Дэнни Ингс
66
10
Адамс
Чарли Адамс
73
28
Ганн
Ангус Ганн
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
12
Дженепо
Мусса Дженепо
20
Обафеми
Майкл Обафеми