Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 67
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Габбиадини 90
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 18:00 МСК
24.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
67'
67'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
11
Вуд
Крис Вуд
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
9
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
39
Симс
Джошуа Симс
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90'