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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 18
1:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вествуд 2
Выдра 60
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
15 февр. 2020, 15:30 МСК
15.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
24
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
18'
18'
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
35
Беднарек
Ян Беднарек
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
10
Адамс
Чарли Адамс
12
Дженепо
Мусса Дженепо
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
2'
2'
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
27
Выдра
Матей Выдра
60'
12
Брэди
Робби Брэди