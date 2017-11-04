Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 81
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
4 нояб. 2017, 18:00 МСК
4.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Худт
Уэсли Худт
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
81'
10
Барнс
Эшли Барнс