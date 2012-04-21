Асьер Дель Орно
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
был в запасе
Севилья
1
Леванте
1
был в запасе
25.03.2012 25 марта 2012 вс 17:00
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.03.2012 25 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Реал Сосьедад
1 : 3
Леванте
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
3
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 14:00
Леванте
1 : 0
Вильярреал
18.03.2012 18 марта 2012 вс 14:00
был в запасе
Леванте
1
Вильярреал
0
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 20:00
Малага
1 : 0
Леванте
10.03.2012 10 марта 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 21:45
Леванте
3 : 5
Райо Вальекано
65'
65'
65'
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Райо Вальекано
5
минуты: 1' - 90'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 23:30
Реал
4 : 2
Леванте
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 23:30
минуты: 1' - 58'
Реал
4
Леванте
2
минуты: 1' - 58'
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:00
Леванте
1 : 1
Расинг
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Расинг
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
68'
68'
68'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
7.01.2012 7 янв. 2012 сб 20:00
Леванте
0 : 0
Мальорка
7.01.2012 7 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 22:00
Барселона
5 : 0
Леванте
42'
42'
42'
3.12.2011 3 дек. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 75'
Барселона
5
Леванте
0
минуты: 1' - 75'
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:00
Леванте
4 : 0
Спортинг
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс -:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс -:-
был в запасе
Леванте
0
Валенсия
2
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
83'
83'
83'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Леванте
3 : 2
Реал Сосьедад
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
минуты: 73' - 90'
Леванте
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 73' - 90'
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:59
Вильярреал
0 : 3
Леванте
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:59
был в запасе
Вильярреал
0
Леванте
3
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 19:00
Леванте
3 : 0
Малага
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 19:00
был в запасе
Леванте
3
Малага
0
был в запасе
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
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