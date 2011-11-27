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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 20
Вальдо 47
Коне 52
Коне 62
4:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
27 нояб. 2011, 18:00 МСК
27.11.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
66
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
20'
20'
72
0
Вальдо
Вальдо
47'
47'
90
0
Коне
Аруна Коне
52'
62'
52', 62'
71
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Иборра
Висенте Иборра
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
71
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
56
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
56
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
0
Сангой
Гастон Сангой