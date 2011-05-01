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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
1 мая 2011, 18:00 МСК
1.05.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Суарес
Рубен Суарес
79
0
Вальдо
Вальдо
60
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
83
Запасные
0
Рейна
Маноло Рейна
0
Серра
Давид Серра
0
Родас
Эктор Родас
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Хиско
Хиско
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Надаль
Хиско Надаль
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
68
0
Ривера
Альберто Ривера
86
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Ново
Начо Ново
90
0
Баррал
Давид Баррал
62
Запасные
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Кармело
Кармело
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран