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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Эгурен 79
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кайседо 71
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
12 дек. 2010, 19:00 МСК
12.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
71
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
79'
79'
90
0
Альварес
Серхио Альварес
46
0
Сангой
Гастон Сангой
60
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Надаль
Хиско Надаль
81
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
0
Суарес
Рубен Суарес
59
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
71'
71'
77
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Хиско
Хиско
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Хорда
Рафа Хорда