Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:3
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Дейверсон 18
Феддаль 27
Дейверсон 44
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
22 нояб. 2015, 14:00 МСК
22.11.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
15
Канелья
Роберто Канелья
67
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
17
Омар
Омар
90
21
Уго
Уго
45
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
90
23
Джони
Джони
73
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
7
Муньис
Хуан Муньис
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
16
Кастро
Карлос Кастро
Леванте
мин
13
Рубен
Рубен
90
4
Наварро
Давид Наварро
90
19
Лопес
Педро Лопес
90
24
Феддаль
Зухаир Феддаль
27'
27'
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
5
Симао
Жуниор Симао
90
10
Гарсия
Рубен Гарсия
71
6
Камараса
Виктор Камараса
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
86
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
20
Дейверсон
Дейверсон
18'
44'
18', 44'
73
Запасные
25
Мариньо
Диего Мариньо
12
Хуанфран
Хуанфран
17
Ксуметра
Жорди Ксуметра
7
Верса
Верса
18
Касадесус
Виктор Касадесус
14
Марти
Рохер Марти
23
Гилас
Набиль Гилас