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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Трехо 22
Лора 74
Сангой 84
3:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Вальдо 16
Иборра 63
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Орфила
Педро Орфила
70
0
Лора
Альберто Лора
74'
74'
90
0
Баррал
Давид Баррал
60
0
Касес
Начо Касес
90
0
Колунга
Адриан Колунга
60
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Трехо
Оскар Трехо
22'
22'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Леон
Рикардо Леон
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Каштру
Андре Каштру
0
Сангой
Гастон Сангой
84'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
87
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Иборра
Висенте Иборра
63'
63'
90
0
Суарес
Рубен Суарес
77
0
Вальдо
Вальдо
16'
16'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
60
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Ботельо
Педро Ботельо