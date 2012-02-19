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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 50
Суарес 79
Суарес 90
3:5
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Бангура 35
Коста 61
Коста 63
Бангура 70
Делибашич 85
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
19 февр. 2012, 21:45 МСК
19.02.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Вента
Хави Вента
72
0
Серрано
Оскар Серрано
46
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
66
0
Баркеро
Хосе Баркеро
50'
50'
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес
79'
90'
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
61
0
Пити
Пити
90
0
Коста
Диего Коста
61'
63'
61', 63'
70
0
Бангура
Ласс Бангура
35'
70'
35', 70'
78
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
85'