Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Тамудо 72
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Вальдо 10
Бальестерос 29
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
21 сент. 2011, 21:00 МСК
21.09.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Браво
Рауль Браво
46
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Лабака
Микель Лабака
46
0
Тито
Тито
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
58
0
Пити
Пити
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Сусаета
Нестор Сусаета
0
Тамудо
Рауль Тамудо
72'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
29'
29'
90
0
Хуанлу
Хуанлу
70
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
64
0
Вальдо
Вальдо
10'
10'
86
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Вента
Хави Вента
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес