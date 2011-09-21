Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Тамудо 72
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Вальдо 10
Бальестерос 29
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2011, 21:00 МСК
21.09.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Браво
Рауль Браво
46
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Лабака
Микель Лабака
46
0
Тито
Тито
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
58
0
Пити
Пити
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Сусаета
Нестор Сусаета
0
Тамудо
Рауль Тамудо
72'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
29'
29'
90
0
Хуанлу
Хуанлу
70
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
64
0
Вальдо
Вальдо
10'
10'
86
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Вента
Хави Вента
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес