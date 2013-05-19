Матч завершен
Леванте
Валенсия
Аквафреска 52
Иборра 86
2:3
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 20
Васкес 56
Пити 72
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
19 мая 2013, 13:00 МСК
19.05.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
73
0
Симао
Жуниор Симао
90
0
Мичел
Мичел
61
0
Иборра
Висенте Иборра
86'
86'
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
52'
52'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
46
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Родас
Эктор Родас
0
Лопес
Иван Лопес
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Вальдо
Вальдо
0
Марти
Рохер Марти
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Переа
Альберто Переа
56
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
83
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
67
0
Пити
Пити
20'
72'
20'
72'
90
0
Васкес
Франко Васкес
56'
56'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Иси
Иси
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Сабальс
Адриан Сабальс