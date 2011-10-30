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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сехудо 40
Нино 44
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2011, 18:00 МСК
30.10.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Серхио
Серхио
34
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Бертран
Марк Бертран
14
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
40'
40'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
78
0
Нино
Нино
44'
44'
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сола
Кике Сола
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Нано
Нано
65
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
61
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
53
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Родас
Эктор Родас
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес