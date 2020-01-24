Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кастро 81
Перес 84
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
24 янв. 2020, 23:00 МСК
24.01.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Осасуна
мин
-
Кастро
Карлос Кастро
81'
81'
90
1
Эррера
Серхио Эррера
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
69
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
22
Адриан
Адриан
69
9
Авила
Луис Авила
58
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
4
Гарсия
Унаи Гарсия
21
Перес
Иньиго Перес
84'
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Кабако
Эрик Кабако
84
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
78
9
Марти
Рохер Марти
90
21
Майорал
Борха Майорал
72
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
19
Клер
Карлос Клер
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани