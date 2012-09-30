Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Арментерос 55
Лама 82
Тимор 89
Нино 90
4:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
30 сент. 2012, 19:00 МСК
30.09.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Аннан
Энтони Аннан
80
0
Тимор
Давид Тимор
89'
89'
90
0
Ойер
Ойер
78
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
55'
55'
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
87
0
Нино
Нино
90'
90'
90
0
Нано
Нано
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Лама
Ролан Лама
82'
0
Сиси
Сиси
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Сола
Кике Сола
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
59
0
Мичел
Мичел
73
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
67
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Риос
Педро Риос
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Гекас
Теофанис Гекас