Матч завершен
Леванте
Валенсия
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
29 сент. 2019, 19:30 МСК
29.09.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы