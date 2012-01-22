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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
22 янв. 2012, 21:45 МСК
22.01.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мосса
Мосса
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
79
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Суарес
Рубен Суарес
62
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
0
Коне
Аруна Коне
82
Запасные
0
Коронадо
Пабло Коронадо
0
Лопес
Иван Лопес
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Игон
Хосе Марко Игон
0
Матеу
Марк Матеу
0
Хорда
Рафа Хорда
0
Марти
Рохер Марти
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Лафита
Анхель Лафита
77
0
Дуймович
Томислав Дуймович
65
0
Микаэл
Рубен Микаэл
85
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Баррера
Пабло Баррера