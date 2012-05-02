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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Ориоль 11
1:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
2 мая 2012, 21:00 МСК
2.05.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
58
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
11'
11'
67
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Орти
Хорхе Орти
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
79
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
58
0
Фаринос
Франциско Фаринос
47
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Наварро
Давид Наварро
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес