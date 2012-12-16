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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Гарсия 19
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
16 дек. 2012, 14:00 МСК
16.12.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
46
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
46
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
74
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
57
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
19'
19'
77
0
Баркеро
Хосе Баркеро
87
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Анхель
Анхель
0
Марти
Рохер Марти