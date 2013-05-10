Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
10 мая 2013, 22:00 МСК
10.05.2013, 22:00 МСК
пятница
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Вальдо
Вальдо
58
0
Риос
Педро Риос
75
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
84
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Родас
Эктор Родас
0
Лопес
Иван Лопес
0
Симао
Жуниор Симао
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Марти
Рохер Марти
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
74
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
69
0
Родригес
Виктор Родригес
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Родри
Родри
79
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ромарик
Ромарик
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
0
Кармона Перес
Адриа Кармона Перес