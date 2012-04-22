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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 21
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Коне 28
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
21 апр. 2012, 23:30 МСК
21.04.2012, 23:30 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Кала
Кала
84
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
45
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Луна
Антонио Луна
53
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
21'
21'
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Коке
Коке
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
87
0
Торрес
Хавьер Торрес
77
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
77
0
Коне
Аруна Коне
28'
28'
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес