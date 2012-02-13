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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 45
Роналду 50
Роналду 57
Бензема 66
4:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кабрал 5
Коне 63
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
12 февр. 2012, 23:30 МСК
12.02.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
50'
57'
45'
50', 57'
45'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
76
0
Озил
Месут Озил
81
0
Бензема
Карим Бензема
66'
66'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
67
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Кака
Кака
0
Шахин
Нури Шахин
0
Хедира
Сами Хедира
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
58
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
5'
5'
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
46
0
Вальдо
Вальдо
77
0
Коне
Аруна Коне
63'
63'
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Ботельо
Педро Ботельо
0
Суарес
Рубен Суарес