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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Коне 23
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Арана 61
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
4 февр. 2012, 20:00 МСК
4.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
65
0
Торрес
Хавьер Торрес
71
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Суарес
Рубен Суарес
76
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
0
Коне
Аруна Коне
23'
23'
90
Запасные
0
Коронадо
Пабло Коронадо
0
Лопес
Педро Лопес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Вальдо
Вальдо
Расинг
мин
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
55
0
Арана
Мануэль Арана
61'
61'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
0
Перес
Франсис Перес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Луке
Хулиан Луке
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Кеннеди
Кеннеди