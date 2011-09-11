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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
11 сент. 2011, 17:00 МСК
11.09.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
77
0
Акоста
Лаутаро Акоста
80
0
Мунитис
Педро Мунитис
71
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Марио
Марио
0
Луке
Хулиан Луке
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
78
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
62
0
Коне
Аруна Коне
79
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес