Матч завершен
Расинг
Сантандер
Нано 32
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хорда 89
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
10 апр. 2011, 18:00 МСК
10.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
85
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
81
0
Боладо
Иван Боладо
69
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Луке
Хулиан Луке
0
Ариэль
Ариэль
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
32'
32'
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
71
0
Суарес
Рубен Суарес
78
0
Вальдо
Вальдо
64
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Гарабато
Серхио Гарабато
0
Серра
Давид Серра
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Ларреа
Горка Ларреа
0
Хиско
Хиско
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Хорда
Рафа Хорда
89'