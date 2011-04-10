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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Нано 32
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хорда 89
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2011, 18:00 МСК
10.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
85
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
81
0
Боладо
Иван Боладо
69
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Луке
Хулиан Луке
0
Ариэль
Ариэль
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
32'
32'
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
71
0
Суарес
Рубен Суарес
78
0
Вальдо
Вальдо
64
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Гарабато
Серхио Гарабато
0
Серра
Давид Серра
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Ларреа
Горка Ларреа
0
Хиско
Хиско
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Хорда
Рафа Хорда
89'