Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кайседо 23
Кайседо 26
Стуани 42
3:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Ласен 88
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
21 нояб. 2010, 19:00 МСК
21.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Надаль
Хиско Надаль
86
0
Серхио
Гонсалес Серхио
60
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
23'
26'
23', 26'
67
0
Стуани
Кристиан Стуани
42'
42'
90
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Серра
Давид Серра
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Хорда
Рафа Хорда
0
Суарес
Рубен Суарес
0
Моньо
Моньо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
31
0
Розенберг
Маркус Розенберг
67
0
Боладо
Иван Боладо
58
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Ласен
Мехди Ласен
88'
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Ариэль
Ариэль