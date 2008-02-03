Матч завершен
Леванте
Валенсия
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
3 февр. 2008, 19:00 МСК
3.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы