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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
7 янв. 2012, 20:00 МСК
7.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
85
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Суарес
Рубен Суарес
63
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
78
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Иборра
Висенте Иборра
0
Игон
Хосе Марко Игон
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Хорда
Рафа Хорда
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
47
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
59
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Креспи
Марти Креспи
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хемед
Томер Хемед